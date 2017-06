L’immobilier en salon à Tanger

La Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services Tanger TetouanAl Houciema et le Centre Régional d’Investissements de Tanger organisent sous l’Egide du ministère de l’Habitat, le Salon de l’Immobilier et du Bâtiment région nord qui se tiendra à Tanger du 13 au 16 Juillet 2017 à l’espace Limitrophe de l’hôtel Tarik.

Un partenariat avec le Conseil régional des architectes, amènera une plus-value à la manifestation, avec l’organisation d’un concours d’idées.

Avec 25.000 visiteurs attendus, l’événement ambitionne de capitaliser sur le succès de Tanger Bât 2016 pour s’ériger en véritable lieu de rencontre entre les institutionnels et les professionnels dans le domaine de l’Immobilier et du bâtiment (Administrations, Etablissements Publics, Opérateurs Publics et Privés, Producteurs et Fabricants des matériaux de construction, Ordres de Maîtrise d’œuvres, Banques, Médias, etc. …). De nombreuses associations d’MRE sont également attendues.

Les secteurs de l’immobilier et du bâtiment connaissent un essor remarquable dans la région de Tanger Tétouan-Al Hoceima. Le salon permettra aux exposants et également aux visiteurs d’accompagner cet élan et de se tenir informés des opportunités offertes par les projets d’envergure entrepris dans cette région, tels la ville nouvelle «Cité Mohammed VI Tanger Tech» et autres grands programmes de développement intégrés menés dans la région, visant la redynamisation du secteur en vue de favoriser la création de l’emploi.

Les MRE étaient nombreux parmi les 12.000 visiteurs de l’année précédente. Leur participation a contribué au succès du SIMOB 2016. « Une attention particulière leur sera accordée lors de l’édition de cette année afin que leur participation soit une expérience riche en échanges et en émotions » promettent les organisateurs.