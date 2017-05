Livraison de la première tranche des Jardins de l’Atlas

Palmeraie Luxury Living a annoncé la livraison de la première tranche du resort Les Jardins de l’Atlas, situé à Marrakech.

Lancée en 2015, la première tranche des Jardins de l’Atlas a été livrée courant cet avril 2017. A cette occasion, le pôle immobilier de luxe du Groupe Palmeraie Développement présente des offres exceptionnelles avec des villas sur golf à partir de 2,9 millions de dirhams et des appartements de deux chambres avec salon à partir de 990.000 dirhams.

A moins de 10 minutes du centre-ville et de l’aéroport, ce projet phare de Palmeraie Luxury Living fait déjà le bonheur des familles venant de Casablanca, mais aussi de Marrakech et d’autres villes. « Il faut aussi noter l’engouement des clients étrangers qui optent soit pour une résidence partielle ou permanente au pied de l’Atlas et choisissent les Jardins de l’Atlas pour s’y installer », nous explique Meriem Gaouji, directrice commerciale et livraison à Palmeraie Luxury Living.

En prolongement de l’avenue Mohammed VI, face aux montagnes de l’Atlas, les Jardins de l’Atlas est un resort de 150 hectares nichés au cœur d’une nature luxuriante. Composée d’un ensemble d’espaces verts, dont la réalisation a nécessité un investissement de plus de 100 millions de dirhams, le projet abrite près de 200 villas, plus de 200 appartements et 150 pavillons. Outre sa position exceptionnelle, Les Jardins de l’Atlas se distingue par une offre de divertissement unique à Marrakech.

En plus de son golf 18 trous de classe internationale, le projet se distingue par un parcours inédit de ski nautique sur câble (CableSki) s’étendant sur un lac artificiel de plus de trois hectares, ouvert toute l’année et accessible pour tous, petits et grands. « Nous sommes restés fidèle à notre concept d’offre privilégiant la famille et le divertissement familial. Le resort répond ainsi à une forte demande en la matière que ça soit par son offre immobilière variée et adaptée ou par l’offre divertissement incluant golf, ski nautique, sport et gastronomie », rajoute Meriem Gaouji. D’après la responsable, Les Jardins de l’Atlas fait également référence en matière d’offre gastronomique. « Puisque le projet compte déjà deux restaurants et verra un troisième ouvrir au cours de l’année. Tous sont logés dans un cadre idyllique entre le golf et le lac avec un sublime panorama sur les monts enneigés de l’Atlas », rajoute-t-elle. Concernant l’offre appartement, Palmeraie Luxury Living annonce la livraison immédiate de tout bien acheté. « Nous proposons également un accompagnement et une orientation à nos futurs clients en termes de procédures et de recherche de financement », note la responsable.