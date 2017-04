L’UACC désigne Maria Aït M’hamed à la tête de son nouveau bureau

Après leur réunion le vendredi 7 Avril 2017 à Casablanca, les représentants de l’Union des Agences de Conseil en Communication (l’UACC) décident d’élire Maria Ait M’hamed comme nouveau président de leur nouveau bureau pour les 3 prochaines années.

Mme Maria Ait M’hamed est la co-fondatrice et directeur Associé de Bonzai Agency qui vient d’être élue président à la majorité absolue conformément aux statuts de l’ (UACC) vendredi du 7 Avril dernier. Elle est la première femme à présider cette association professionnelle, en succession à M. Majid El Ghazouani, fondateur et Directeur Général de Tasnime Communication.

Les membres du bureau sont donc à ce jour :

Ahmed Kadiri (MIM) : Vice-­‐président

Adil Besri (Crystal Advertising) : Vice-­‐président

Mme Mounia Chkouri (Fp7/Cas) : Secrétaire Générale

Mme Widiane Lyamani (Mediens): Trésorière

Aissam Fathya (Kenz Média) : membre représentant le collège des agences média -­ en charge des relations avec le CIAUMED et le CIRAD

Mme Hind Bennouna (CCom): membre représentant le collège des agences créatives

Rachid Hamdad (TBWA\ALIF) : Membre honorifique.

« Nous reprenons le flambeau après l’excellent travail accompli par Majid El Ghazouani et les membres de son bureau,» précise Maria Aït M’hamed, Présidente de l’UACC. «Notre priorité sera d’assurer la montée en compétence de notre secteur à la lumière des tendances et des évolutions futures, tout en poursuivant nos efforts communs pour garantir la mise en valeur et la pérennité de notre profession, et continuer à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes dans notre secteur. »