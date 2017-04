Marchica Med sollicitée par les Rwandais

Afin de promouvoir l’expérience marocaine dans l’aménagement et la valorisation des lagunes, Marchica Med était présente lors de la seconde édition de l’ABC. «Au Rwanda, nous avons rencontré les institutionnels qui ont montré leur intérêt pour le groupe et nous ont sollicité pour l’assainissement et la valorisation de 2 ou 3 lacs et lagunes dans le pays. Les problèmes sont similaires à ceux relevés à Abidjan. Et nous entamerons les discussions dans les jours qui viennent», annonce Ali Zaki, business strategy & communication Manager de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica.

Pour rappel, après la baie de Cocody à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Marchica Med s’attaque maintenant à la sauvegarde et à la valorisation du canal des Pangalanes à Madagascar. Un mémorandum a été signé à cet effet en marge de la visite du roi Mohammed VI dans ce pays. Selon Ali Zaki, le projet avance. Et ce dernier d’ajouter : «Nous sommes en phase d’incubation du projet. Les études sont en cours pour un démarrage prévu au cours de l’année.»