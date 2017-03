Marina Rabat-Salé – C’est parti pour la commercialisation des premières résidences Fairmont du Maroc

Après Vancouver, Abu Dhabi, Istanbul ou encore Chengdu en Chine, ce sera autour de Rabat, plus précisément à La Marina de Rabat-Salé d’accueillir les premières résidences Fairmont du Maroc, dont la commercialisation débute officiellement le vendredi 31 mars 2017.

Eagle Hills, société privée d’investissement et de développement immobilier, démarre la commercialisation officielle au Maroc, des Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé. A cet effet, Eagle Hills et Fairmont Hotels & Resorts annoncent l’ouverture vendredi 31 mars, au sein de la Marina de Rabat-Salé, d’un Sales Corner aux couleurs de Fairmont, dans lequel seront commercialisées en exclusivité ces 88 résidences d’exception.

Adossées à L’Hôtel cinq étoiles Fairmont, dont l’ouverture est prévue en 2019, Les Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé, premières résidences urbaines signées de la région se déclineront en 88 unités d’exception, livrées meublées dans la plus pure tradition des résidences Fairmont.

Pourvues d’une architecture avant-gardiste et d’un design élégant, les Résidences Fairmont se distinguent par un raffinement et une qualité de service qui viennent redéfinir les standards du luxe.

Les futurs résidents et acquéreurs de ces résidences d’exceptions auront ainsi un accès privilégié à tous les équipements et à toutes les prestations à la carte de l’hôtel Fairmont ainsi qu’à de nombreux avantages exclusifs aux membres de la communauté Fairmont, tout en bénéficiant de toute l’offre de services et de loisirs de La Marina Morocco.

Eagle Hills et Fairmont Hotels & Resorts ont également annoncé l’ouverture, courant mars, au sein de la Marina de Rabat-Salé, d’un Sales Corner aux couleurs de Fairmont, dans lequel seront commercialisées en exclusivité ces 88 résidences d’exception.