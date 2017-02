Maroc-Ghana : 25 accords bilatéraux scellés

Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Moulay Ismail, et le Président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, ont présidé, vendredi au Palais présidentiel à Accra, la cérémonie de signature de 25 accords gouvernementaux et ceux relatifs au partenariat public-privé dans différents domaines de coopération entre les deux pays.

Au début de cette cérémonie, le président de la Chambre nationale du Commerce et de l’Industrie du Ghana, M. Nana Dr Appiagyei Dankawoso, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l’accent sur le succès qui a marqué le forum d’affaires maroco-ghanéen, tenu en janvier dernier à Accra, et qui a connu la participation d’opérateurs économiques marocains et ghanéens en vue d’examiner les moyens à même de développer les investissements dans les deux sens et de promouvoir les échanges commerciaux.

Cet important forum, a-t-il expliqué, a permis la mise en place d’une plateforme propice de partenariat dans plusieurs domaines prometteurs et de valeur ajoutée élevée comme l’agriculture, les industries alimentaires, les technologies de télécommunications et le secteur bancaire.

Le gouvernement ghanéen est appelé à déployer davantage d’effort pour améliorer le climat d’investissements dans le but de créer de postes d’emploi et promouvoir l’économie nationale ghanéenne, a-t-il dit.

Pour sa part, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Mme Miriem Bensaleh Chaqroun, a noté que dans un contexte de mondialisation effrénée, l’Afrique doit tracer le chemin et la carte vers sa propre destinée, tout en relevant les défis communs liés à la création d’emplois, l’émergence des marchés et la préservation de son identité.

Le développement de l’Afrique dépendra de “la capacité de nos politiques à tirer profit de nos ressources naturelles abondantes, du dynamisme de nos jeunes et de notre considérable capital humain”, a-t-elle dit.

Aujourd’hui, a-t-elle souligné, “grâce à la conduite éclairée du Roi, les entreprises marocaines opèrent dans plus de 20 pays en Afrique, dans tous les secteurs, et sont soutenues par un puissant réseau financier que nos banques assurances ont su bâtir dans 26 pays”.

Voici la liste des accords signés :.

1 – Accords gouvernementaux

-Mémorandum d’entente pour l’ouverture de négociations en vue d’un accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé par le ministre de l’Economie et des finances, M. Mohamed Boussaid, et la ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale, Mme. Shirley Ayorkor Botchwey.

– Convention de non double imposition et de prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signé par le ministre de l’Economie et des finances, M. Mohamed Boussaid, et le ministre des Finances, M. Ken Ofori-Atta.

– Accord portant offre intégrée de soutien aux petits agriculteurs, signé par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, M. Aziz Akhannouch, et le ministre de l’Agriculture et de la nourriture, M. Owusu Afriyie Akoto.

– Protocole de coopération industrielle, signé par le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, M. Moulay Hafid Alami, et le ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Alan Kyerematen.

– Mémorandum d’entente entre l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) et l’Autorité Ghanéenne de Normalisation (GSA), signé par le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, M. Moulay Hafid Alami, et le ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Alan Kyerematen.

2 – Accords partenariat public-privé

– Mémorandum d’entente pour la mise en place d’un conseil d’affaires maroco-ghanéen, signé par la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mme Miriem Bensalah-Chaqroun, et le président de la Chambre nationale du Commerce et de l’Industrie du Ghana, M. Nana Dr Appiagyei Dankawoso.

– Engagement du secteur privé mondial en faveur de l’action climatique, signé par la présidente de la CGEM, Mme Miriem Bensalah-Chaqroun, et le président de la Chambre nationale du Commerce et de l’Industrie du Ghana, M. Nana Dr Appiagyei Dankawoso.

– Mémorandum d’entente portant sur l’accompagnement des entreprises membres de la Chambre nationale du Commerce et de l’Industrie du Ghana en termes de financement, d’accompagnement à l’international et d’aide à la création de partenariats stratégiques, signé par le président de Bank Of Africa, M. Othman Benjelloun, et le président de la Chambre nationale du Commerce et de l’Industrie du Ghana, M. Nana Dr Appiagyei Dankawoso.

– Mémorandum d’entente relatif au financement des besoins d’investissement et de trésorerie des entreprises ghanéennes membres de l’Association of Ghana Industries ainsi que leur accompagnement dans leur processus de développement à l’international à travers le réseau de la banque en Afrique et en Europe, signé par le président de Bank Of Africa, M. Othman Benjelloun, et le président de l’Association des Industries de Ghana, M. James Asare-Adjei.

– Mise à disposition d’une ligne de financement par Bank of Africa au profit d’Electricity Company of Ghana de 10 millions de dollars pour développer les capacités techniques en vue d’améliorer le taux d’électrification au Ghana, signée par le président de Bank Of Africa, M. Othman Benjelloun, et le président, et Directeur Général Electricity Company of Ghana, M. Robert Dwamena.

– Accord de coopération technique en matière d’assurance et de réassurance, signé par le Président de la fédération d’assurance et de réassurance, M. Mohamed Hassan Bensalah, et la Présidente de l’association d’assurance ghanéenne, Mme. Aretha Duku.

– Mémorandum d’accord entre Attijari wafa Bank et GCB BANK Ltd, signé par le PDG Attijari Wafa Bank, M. Mohammed Elkettani, et le Directeur général GCB Limitted, M. Samuel Sarpong.

– Mémorandum d’entente relatif à la mise en place d’une coopération générale, support des opérations de commerce extérieur et “risk sharing” entre le Maroc, le Ghana et les différents pays d’implantation du Groupe Banque Centrale Populaire, signé par le Directeur Général de la Banque Centrale Populaire, M. Mohamed Benchaaboun, et le manager de Cal Bank, M. Franc Adu.

– Mémorandum d’entente portant sur le financement de la petite agriculture, signé par le président de Crédit Agricole du Maroc, M. Tariq Sijilmassi, et le membre du Directoire de Agriculture Development Bank (ADB), James Agbedar.

– Mémorandum d’entente portant sur le développement de projets d’énergies renouvelables au Ghana, signé par le Président du directoire Agence Marocaine des Energie Renouvelables, M. Mustapha Bakkoury, et le secrétaire exécutif, Dr. Alfred Ofosu Ahenkorah.

– Mémorandum d’entente de coopération Scientifique et technique entre l’ONHYM et la Commission Minéral du Ghana, signé par le Directeur Général de l’ONHYM, Mme Amina Benkhadra, et le Directeur Général de la Commission Minérale du Ghana, Dr Toni Obynn.

– Mémorandum d’entente entre l’Office National Marocain du Tourisme et Ghana Investment Promotion Centre, signé par le Directeur général de l’ONMT, M. Abderrafia Zouitene, et le Directeur Général du centre, M. Yoofi Grant.

– Mémorandum d’entente relatif à la mise en place d’un cadre de coopération bilatérale portant sur un échange d’expertise dans les domaines de l’exploitation, concession, technique, montage financier, formation…, signé par le Président de TMSA, M. Fouad Brini, et le secrétaire exécutif de Ghana Free Zones Board, M. Michael Okyre Baafi.

– Mémorandum d’entente entre ITHMAR capital et le fond ghanéen d’investissement dans les infrastructures, signé par le Directeur général de ITHMAR CAPITAL, M. Tarik Senhaji, et le PDG de The Ghana Infrastructure Investment Fund, M. Steve Nartey.

– Partenariat stratégique entre ITHMAR capital et le fond ghanéen d’investissement dans les infrastructures, signé par le Directeur général de ITHMAR CAPITAL, M. Tarik Senhaji, et le PDG de The Ghana Infrastructure Investment Fund, M. Steve Nartey.

– Mémorandum d’entente pour le développement de l’assurance agricole, signé par le Président de MAMDA-MCMA, M. Hicham Belmrah, et le Management Board Member State Insurance Corporation, M. Farih Elias Attrikie.

– Mémorandum d’entente entre MAMDA RE et GHANA RE, signé par le Président de MAMDA-MCMA, M. Hicham Belmrah, et le Directeur général de Ghana Reinsurance, Mr. Seth Nyamadi.

– Mémorandum d’entente en vue de rapprocher les marchés des capitaux des deux pays dans le financement des PME par le marché, la certification des professionnels du marché, l’éducation financière du public, l’encouragement des investissements transfrontaliers entre le Maroc et le Ghana et la promotion de la finance durable, signé par la Présidente de l’AMMC, Mme Nezha Hayat, et le Directeur Général par intérim de Securities and Exchange Commission du Ghana, M. Alexander Williams.

– Mémorandum d’entente portant sur l’échange d’expérience et d’expertise à travers des échanges de cadres entre la Bourse de Casablanca et Ghana Stock Exchange : Organisation de formations et d’événements conjoints, Double-cotations entre les deux places boursières, Efforts d’harmonisation des réglementations en vue de faciliter l’intégration des marchés boursiers des deux pays, signé par le Directeur Général de la Bourse de Casablanca, M. Karim Hajji, et le PDG de Ghana Stock Exchange, M. Kofi S. Yamoah.

– Mémorandum d’entente entre SNTL et CAP 3 SERVICES Ltd Oil & Gas, signé par le Directeur Général SNTL GROUP, M. Mohamed Benouda, et le PDG CAP 3 Services, M. Jérémie Wilson.

Les accords signés s’inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de partenariat et de coopération avec des pays du continent et reflètent l’engagement sans faille de SM le Roi Mohammed VI pour la consolidation d’une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, érigée par le Souverain parmi les axes fondamentaux de la politique étrangère du Royaume, au service des intérêts des peuples africains frères.

A cette occasion, le Roi et le président ghanéen ont posé pour une photo de famille avec les opérateurs économiques des deux pays.