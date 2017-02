Maroc-Sud Soudan : Un forum d’affaires pour booster la coopération

Un parterre d’hommes d’affaires marocains et sud-soudanais se sont rencontrés, mercredi à Juba, dans le cadre d’un forum d’affaires consacré à la prospection des opportunités d’investissement et l’examen des moyens de raffermir la coopération économique entre le Maroc et la République du Soudan du Sud.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mme Miriem Bensaleh Chaqroun a affirmé que cette rencontre constitue une occasion idoine afin d’examiner les possibilités de lancer des investissements conjoints et d’approfondir la coopération économique entre les deux pays, d’autant plus que le Soudan du Sud est un jeune pays qui regorge de ressources naturelles et d’énormes potentialités, notamment dans les secteurs minier, agricole et agro-alimentaire.

La délégation des hommes d’affaires marocains a ressenti une réelle volonté chez la partie sud-soudanaise de travailler ensemble et de s’entraider dans les différents domaines, a-t-elle dit, notant que les hommes d’affaires sud-soudanais sont conscients de l’expertise et de l’expérience cumulées par le Royaume dans des secteurs économiques qui revêtent une importance cruciale pour ce pays de l’Afrique de l’Est.

De son côté, le Secrétaire général de l’autorité sud-soudanaise de l’investissement, Abraham Malier Mamer, a relevé dans une déclaration similaire, que la visite du Roi Mohammed VI dans son pays est porteuse de plusieurs bienfaits et d’opportunités pour l’Etat du Soudan du Sud et pour son peuple, dans le sillage des importants accords de coopération signés mercredi, et qui touchent différents secteurs à même de contribuer au développement du Soudan du Sud et favoriser son décollage économique.

«Nous souhaitons la bienvenue aux hommes d’affaires marocains et leur invitons à prospecter les opportunités d’investissement énormes dont regorge notre pays», a-t-il affirmé, assurant que les hommes d’affaires et les investisseurs au Soudan du Sud ambitionnent d’échanger les expériences avec leurs homologues marocains et prendre connaissance des domaines dans lesquels ils s’activent.

Le Souverain et le Président de la République du Soudan du Sud, M. Salva Kiir Mayardit, ont présidé, mercredi au Palais présidentiel à Juba, la cérémonie de signature de neuf accords bilatéraux dans différents domaines de coopération entre les deux pays