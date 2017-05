Maroc Telecom lance son offre d’hébergement DataCenter

Pour répondre aux besoins croissants des entreprises en salles informatiques performantes, hautement sécurisées, dotées de technologies confirmées d’efficacité énergétique, et à moindre coût, Maroc Telecom lance un service d’« Hébergement Datacenter » destiné à ses clients Entreprises.

Ce nouveau service offre aux Entreprises une solution clé en main pour héberger leurs équipements informatiques (Serveurs, routeurs, baies de stockage, …) dans un DataCenter, conçu aux normes internationales les plus récentes, et doté d’une sécurité permanente (24h/24 et 7j/7) renforcée à plusieurs niveaux (Vidéosurveillance, contrôle d’accès, gardiennage, détection et extinction d’incendie et solution de supervision).

Le client a le choix entre des armoires (racks) complètes ou des demi-armoires propres avec accès dédié, à l’intérieur desquels il héberge sa propre infrastructure (Serveurs, routeurs, baies de stockage, …) dont il garde le contrôle total, et qu’il peut administrer sur site ou à distance.

Cette nouvelle solution d’« Hébergement Datacenter », garantit les performances, la fiabilité, la sécurité et la haute disponibilité requises pour toute infrastructure IT moderne permettant ainsi aux entreprises et institutionnels marocains d’optimiser leurs investissements dans les infrastructures IT.