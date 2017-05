Maroc Telecom obtient la certification IIA

L’opérateur historique est la première entreprise cotée à la Bourse de Casablanca à obtenir la certification IIA (Institute of Internal Auditors) pour ses activités d’audit interne Maroc. Cette certification lui a été décernée par le comité de certification IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes), conformément au Référentiel Professionnel de l’audit Interne (RPAI) basé sur les Normes Internationales de l’Audit Interne. Ce document atteste que les activités d’audit interne de Maroc Telecom répondent à des critères stricts d’indépendance et de compétence et contribuent fortement à l’amélioration continue des processus opérationnels.

La certification IFACI garantit le respect et la mise en application des 25 exigences du Référentiel Professionnel 2015 de l’Audit interne classées selon trois niveaux : les moyens dont dispose l’Audit Interne de Maroc Telecom (indépendance, objectivité, charte, déontologie…), les prestations qu’il met en application (plan d’audit fondé sur les risques, gouvernance de l’entreprise, méthodologie et travaux d’audit ….) et le pilotage et le contrôle de l’Audit (supervision, programme d’assurance & d’amélioration qualité…).

Cette reconnaissance internationale est un gage supplémentaire du professionnalisme de Maroc Telecom et traduit sa volonté affichée d’aligner ses activités d’audit et de contrôle sur les standards internationaux.