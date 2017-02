Marwann Chamsseddine nouveau boss du Green à Mazagan

Mazagan Beach & Golf Resort a le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur Marwann Chamsseddine au poste de Directeur Golf à Mazagan Beach & Golf Resort, et ce à compter du 1er Février 2017.

En plus d’accueillir un professionnel émérite rompu aux savoir-faire et savoir-être pour porter les ambitions des plus beaux parcours de golf du Maroc et promouvoir cette discipline d’excellence ; c’est un véritable champion dont le nom n’est plus à faire. Il a remporté plusieurs titres de l’ordre du mérite du Royal Moroccan Pro tour (2003 et 2004) et le championnat du Maroc pro en 2003. Sa carrière dédiée au golf sur plus de 25 ans en tant que joueur professionnel et coach de haut niveau l’a tout naturellement conduit à devenir

entraîneur de la sélection nationale marocaine hommes et femmes. Il a, en parallèle de sa carrière sportive, assuré le poste de Secrétaire Général PGA Maroc, de directeur et Head Pro de l’école de Golf au Royal Golf Agadir, Vice-président PGA Maroc et jusqu’à 2016 Directeur du centre d’entraînement Marchica Golf Academy ; ces responsabilités assurées avec succès font de lui l’atout clé pour le développement du Golf Mazagan et son positionnement en tant que parcours et destination golfique incontournable au Maroc.

C’est un challenger passionné de golf que nous sommes fiers d’accueillir pour porter la force et l’énergie nécessaires aux ambitions que nous nous sommes fixées pour les années à venir.