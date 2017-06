Mazagan Beach & Golf Resort au nouveau DG

Massimiliano Zanardi est désormais le nouveau DG de Mazagan Beach & Golf Resort. Il sera responsable du développement continu de l’expérience Client, de l’ensemble de la structure opérationnelle, du développement des équipes et de la stratégie commerciale. Massimiliano Zanardi a commencé sa carrière en industrie hôtelière depuis plus de 20 ans. Avant d’occuper le poste de Directeur Général pour la préouverture du One & Only Portonovi au Monténégro, il a occupé le poste de Directeur Général chez Ritz-Carlton, à Istanbul, en Turquie. Au cours de son mandat, il a réussi à positionner l’Etablissement en tant que meilleur employeur du système Hewitt en Turquie, et a également obtenu les meilleurs scores du sondage Gallup parmi toutes les propriétés du groupe. Zanardi a rejoint le groupe Ritz-Carlton en 2001 et a occupé divers postes de direction dans les différentes propriétés du Groupe, inclus différents sites sous la gestion du Ritz-Carlton Group tels que le Ritz-Carlton Powerscourt en Irlande ; Hôtel des Arts à Barcelone; et le Penha Longa Hôtel & Golf Resort Sintra, au Portugal. Outre son expertise opérationnelle, il apporte l’expérience de 10 préouvertures, la gestion de la transition de propriété, ainsi que le développement de nouvelles initiatives que ce soit en affaires ou encore en standards opérationnels.