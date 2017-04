Entretien réalisé à Antananarivo (Madagascar) par Mounia Kabiri Kettani de L’Observateur du Maroc et d’Afrique avec M’fadel El Halaissi, Directeur Général Délégué – BMCE Bank of Africa, en marge de la 2e édition de l’African Business Connect, organisée conjointement par BMCE Bank et Maroc Export.