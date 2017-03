New Work Class revient avec la 3e édition

Pourquoi New Work Class ?

Au New Work Lab, nous croyons fermement que les entrepreneurs sont un vecteur de développement économique et social fort. Ce sont les entrepreneurs qui contribueront à construire le Maroc de demain, en créant des solutions nouvelles aux challenges actuels. Pour favoriser l’émergence et la croissance de ces entrepreneurs, il est important de les accompagner. Voilà pourquoi New Work Lab a lancé en partenariat avec OCP Entrepreneurship Network un programme d’accompagnement renforcé qui permet d’accélérer la création et le développement de startups et d’entreprises innovantes. New Work Lab va accompagner 120 entrepreneurs sur 2 ans. 40 ont été accompagnés en 2016, 80 seront accélérés en 2017.

Le programme d’accompagnement

New Work Class a été lancé en Avril 2016, il a été conçu comme un mini MBA des startups. Pendant 12 semaines, les participants bénéficient d’un cycle de formation intensive et d’un accompagnement personnalisé avec l’objectif de faire évoluer leurs idées en projet et leurs projets en startups établies sur le marché.

A travers des séances hebdomadaires de 3heures, les entrepreneurs acquièrent les fondamentaux de l’entrepreneuriat et rencontrent des experts du monde de l’entrepreneuriat. Les entrepreneurs de New Work Class bénéficient ainsi de toute l’expertise et du réseau étendu de NWL.

Les entrepreneurs sont mis en avant dans le cadre du Pitch Lab, mis en relation avec de potentiels partenaires, accèdent de manière privilégiée à des évènements privés au niveau national et international

Les résultats obtenus

Pour l’accompagnement des deux premières promotions, le défi était de taille : Si la plupart des entrepreneurs qui y participaient n’étaient arrivés qu’avec une idée parfois vague de leur projet, Nombreux sortent du programme avec une startup prête à accéder aux marchés. Certains ont même leurs premiers clients.

Concrètement, depuis la création du programme, nous avons accompagné 40 entrepreneurs soit 27 entreprises. Aujourd’hui 15 d’entres elles ont des clients, 8 construisent leurs produits ou consolident leurs communautés. Ces résultats sont très prometteurs. A l’issue du programme, les équipes de NWL continuent à suivre les entrepreneurs et leur apportent tout leur soutien en cas de besoin. « NWC c’est un environnement qui cadre et qui encadre, Marya, fondatrice de Cookiz »

L’appel à candidature : du 25 Janvier au 10 mars 2017

L’appel à candidature est maintenant ouvert. Pour les entrepreneurs désireux de se faire accompagner, ils peuvent désormais postuler sur le lien suivant

Le programme débutera mi mars et il est adressé aux porteurs des projets destinés à être établi au Maroc et qui seront mis en œuvre dans un délai de moins de six mois. Le programme s’adresse également aux entreprises commercialisant leurs produits et/ou services au Maroc et ayant moins d’un an d’existence.

Avec cette initiative, New Work Lab concrétise encore une fois son engagement envers la communauté des entrepreneurs marocains ainsi que sa volonté de développer l’écosystème des startups et d’en faire un vrai levier de développement économique.

Infos utiles :

Site du New Work class : http://class.newworklab.com/

Page Facebook du New work Lab : https://www.facebook.com/NewWorkLab/?fref=ts