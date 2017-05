Nouveau président de la croissance et des marchés émergents UPS : Mark Vale

UPS a nommé hier, mardi 02 mai, Mark Vale président de la croissance et des marchés émergents, afin d’augmenter et d’améliorer la portée commerciale et les capacités mondiales de la société, cela aidera à mieux servir les clients exerçant des activités dans des pays émergents et en développement dans le monde entier.

« Mark apporte une vision internationale, l’expérience et le leadership qui aideront à mener UPS vers ses nouvelles phases d’expansion. Nous ne cessons d’augmenter et d’améliorer l’influence de nos installations et de nos produits internationaux, sous l’impulsion de la croissance des marchés de proximité et transfrontaliers, » a déclaré Jim Barber, président d’UPS International.

« Les prévisions de la Banque mondiale indiquent que les pays émergents et les économies en développement sont prêts à connaître une croissance accélérée de 4,2 % en 2017 par rapport aux estimations de croissance mondiale de 2,9%, » a-t-il ajouté. « Relier les clients aux opportunités économiques nécessite un réseau d’experts en logistique et en chaîne logistique mondiale. Nous avons hâte que Mark aide à associer les capacités mondiales d’UPS pour satisfaire les besoins de nos clients. »

Mark Vale a rejoint UPS en 1988 à Londres, et a exercé plusieurs fonctions dans les domaines de la finance et de la comptabilité au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis. Il a élaboré la stratégie de croissance paneuropéenne de la société et a été le directeur financier international et contrôleur de gestion de la société.

« Je suis impatient de concentrer mes efforts à aider les clients UPS à établir des liens avec les marchés émergents dans le monde entier, là où se développent de nouveaux couloirs commerciaux et où se présentent de nouvelles opportunités, » a déclaré Mark Vale. « Le dynamisme et la passion que j’observe chez UPS visant à aider les clients et les pays à atteindre leur potentiel de croissance et les marchés émergents m’encouragent vraiment. »