BMCE Bank of Africa a remporté, lundi 25 septembre 2017, à Dubaï, et pour la 4e année consécutive, le Prix « Arabia CSR Awards 2017 », lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée en marge de la 10e Edition du Arabia CSR Forum 2017.

Cette nouvelle consécration reconnaît l’excellente de la stratégie de développement Durable de BMCE Bank of Africa, seule banque dans la région arabe primée pour la catégorie « Financial Services ».