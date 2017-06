OCP en force au SITeau

Le groupe OCP est présent, en force, à la 5ème édition du Salon International des Technologies de l’Eau et de l’Assainissement (SITeau), organisé du 29 juin au 1er juillet 2017 à Casablanca. L’édition de cette année se tient sous le thème « Eau et changements climatiques : pour une Afrique solidaire ».

Fortement engagé pour assurer la préservation de l’environnement, le leader mondial des phosphates a mis en place une approche innovante pour le management intégré de ses besoins en eau et a implanté un vaste programme pour la gestion de cette ressource vitale. L’expertise du groupe et sa chaine de valeur seront exposés au niveau du stand du groupe au SITeau.

Au programme : une exposition des métiers de l’eau avec un espace dédié aux Start up, une conférence internationale sur le thème « Eau et changements climatiques : pour une Afrique solidaire » et un atelier au profit d’étudiants universitaires sur le thème «Eau, Assainissement et emplois verts ».