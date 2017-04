OCP s’engage pour l’agriculture en Afrique

A travers la création d’une filiale dédiée à l’Afrique en début 2016, OCP entend contribuer à relever le défi d’une agriculture structurée, performante et durable sur le continent. En 2017, le groupe affiche des ambitions encore plus fortes, surtout avec l’ouverture de 15 nouvelles filiales dans 15 pays africains.

Février 2016 constitue une étape incontournable dans le développement du groupe OCP. Une filiale dédiée a l’Afrique a été mise en place. Avec le concours de ses partenaires locaux et internationaux, OCP Africa veut offrir aux producteurs agricoles africains les moyens nécessaires pour réussir. OCP Africa travaille sur l’ensemble de la chaîne de valeur agricole en vue de lever les contraintes et de libérer la demande en engrais phosphatés sur le continent. Cette approche globale est doublée d’une approche par filière. Ainsi, le métier d’OCP Africa n’est pas de distribuer uniquement des engrais, mais de proposer des solutions complètes aux agriculteurs, notamment par le biais de la formation et du financement. Cet engagement à long terme s’appuie sur un écosystème de partenaires riches et multiples, locaux, panafricains et internationaux, qui partagent la vision d’OCP Africa en matière de développement agricole en Afrique.

En 2017, OCP Africa annonce l’ouverture de quinze filiales dans les pays suivants : Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Kenya, Ghana, Nigeria, Zambie, Bénin, République Démocratique du Congo, Angola, Tanzanie, Zimbabwe, Mozambique, Ethiopie et Rwanda. Ces quinze filiales ambitionnent de s’engager auprès de chaque pays, tout en prenant en compte la diversité géographique et la maturité de leur marché. Elles auront pour activité principale la commercialisation d’engrais, d’intrants et de produits agricoles adaptés à la nature du sol. Elles offriront également les services visant le développement du secteur agricole dans les pays concernés. Les filiales joueront aussi le rôle d’intermédiaires commerciaux et représentants du Groupe dans ces pays. Le partage de son expertise industrielle et de son savoir-faire a en outre mené le Groupe à concevoir divers projets de plates-formes industrielles à la production entièrement destinée au continent africain. Au Maroc, l’Africa Fertilizer Complex (AFC), entrée en production début 2016, développe aujourd’hui une capacité d’un million de tonnes.

Vers un modèle d’agriculture durable

Pour permettre aux producteurs de répondre aux besoins des populations, la transformation agricole du monde, et de l’Afrique en particulier, doit s’appuyer sur une agriculture performante, précise et durable, seule à même de garantir le développement d’un potentiel agricole capable de nourrir une Afrique en pleine croissance. C’est cette conviction forte, partagée avec l’ensemble de ses partenaires, qui conduit OCP Africa à développer une recherche d’excellence afin d’atteindre l’indispensable augmentation des rendements dont le continent a besoin, dans le respect des principes d’une agriculture familiale très largement majoritaire en Afrique.