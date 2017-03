OCP tient bon dans un contexte difficile

Le long de 2016, le marché mondial des phosphates a connu une concurrence féroce. Il a été principalement marqué par l’offre excédentaire, due à la fois à des exportations chinoises qui sont restées à un niveau soutenu l’année dernière et aux reliquats des stocks constitués en 2015. D’où un fort impact sur les prix. Malgré tout, OCP a bien tiré son épingle du jeu. À fin 2016, sa marge d’EBITDA est de 30% contre une moyenne pour l’industrie beaucoup plus basse. Certes le chiffre d’affaires et l’EBITDA ont baissé par rapport à 2015, mais la rentabilité du Groupe reste toujours parmi les plus élevées du secteur.

D’une part, le leader mondial de l’industrie des engrais a profité de la demande mondiale qui est restée soutenue dans l’ensemble. Et pour cause ! Comme dans tout marché, quand les prix baissent, les acheteurs en profitent. Résultat : les volumes d’engrais exportés par OCP ont significativement augmenté en 2016. De l’autre, il y a eu aussi une baisse des prix de ses principaux intrants : le soufre et l’ammoniac. Ce n’est pas tout, OCP a l’avantage du leader, qui connaît bien ses marchés et qui a la capacité de réagir plus agilement que ses concurrents, et qui, en plus, bénéficie de sa forte présence à l’international, avec des parts de marché importantes sur les principaux marchés notamment l’Amérique Latine et l’Amérique du Nord. Sans oublier le vaste marché africain où OCP est en train de réaliser une fulgurante ascension.

Les résultats du leader mondial de l’industrie des engrais ont également bénéficié de la hausse des ventes de produits de spécialité, qui ont représenté le quart des exportations d’engrais en 2016. C’est d’ailleurs cette grande capacité d’innovation dont fait preuve OCP qui lui permet de maintenir son leadership au niveau mondial.

Chiffres clés*

. Le chiffre d’affaires a atteint 42 471 MDH, contre 47 747 MDH en 2015.

. L’EBITDA généré est de 12 777 MDH, en baisse par rapport aux 17 659 MDH en 2015.

. La marge d’EBITDA est de 30% en 2016 contre 37% en 2015.

. Les flux de trésorerie opérationnels ajustés de 12 152 MDH, comparables au niveau de 2015 (12 293 MDH).

. Les décaissements de cette année liés au programme d’investissement ont totalisé 13 261 MDH.

* Comptes consolidés au 31 décembre 2016