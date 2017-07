OCP tisse des liens avec des entreprises britanniques

Le groupe OCP, premier producteur et exportateur mondial de phosphates, a sollicité la Chambre de Commerce Britannique au Maroc afin de rencontrer des fournisseurs britannique, connus pour leur expertise dans des domaines spécifiques que sont l’ingénierie, la construction, la fabrication métallique, le sourcing et le transport par canalisation (pipeline), la gestion de l’eau et de l’environnement…

Le groupe OCP a sélectionné 15 grandes entreprises issues de différents secteurs d’activités et les a conviés à participer à un road show du 3 au 6 juillet 2017.

« À travers cette mission inédite, la Chambre de Commerce britannique au Maroc consolide sa vocation à apporter un soutien et un accompagnement sur mesure aux entreprises marocaines et britanniques cherchant des opportunités d’affaires au Maroc et en Grande-Bretagne. » précise Madame Ilham Bennis, Directrice générale de la Chambre de Commerce britannique au Maroc.