Palmeraie Développement lance le concept Country Club

Palmeraie Développement, acteur de référence de l’immobilier, de l’hôtellerie et des loisirs au Maroc dévoile le Palmeraie Country Club, un country club sportif d’un nouveau genre.

Situé au cœur du projet résidentiel California Golf Resort à Bouskoura et s’étalant sur près de 127 ha, le Palmeraie Country Club concrétise l’accomplissement d’une véritable vision du groupe orientée vers le développement des loisirs. L’ambition de Palmeraie Développement est de concevoir des espaces de vie en vue de l’amélioration quotidienne du cadre de vie des familles d’aujourd’hui. Le groupe axe son positionnement autour du « mieux vivre » à travers la création d’environnement correspondant aux valeurs et aux exigences de chacun, en privilégiant le sens du partage et de la famille.

« Palmeraie Développement est un groupe dont la mission est d’offrir aux familles marocaines des espaces adaptés à leur style de vie, leur aspiration à plus de loisirs. Le divertissement familial a toujours constitué l’une des préoccupations du groupe. Tous nos projets immobiliers et touristiques en témoignent. Ce country Club d’un genre nouveau est une invitation à profiter d’une nouvelle expérience en art de vivre et bien être» déclare Monsieur Majid Benmlih, Directeur Général de Palmeraie Développement.

Le Palmeraie Country Club a nécessité un investissement global de plus de 200 millions de dirhams et a permis de créer 150 emplois directs.

Accessible uniquement sur inscription, le Palmeraie Country Club est le premier du genre au Maroc à offrir un tel choix d’activités, dans le cadre privilégié de la ville verte de Bouskoura. Il comprend un golf 18 trous avec voiturettes GPS et une académie de Golf; un Sports Center comprenant Fitness, Piscine Olympique, Tennis, Football, BasketBall, HandBall, Paddle, VolleyBall ; un spa de 1000m2, un Meeting Center comprenant 5 salles avec une vue imprenable du golf, et des restaurants: Le Resto ouvert au public, le Pool House et le Member’s Lounge accessible uniquement aux membres.

Dans un souci d’excellence, le groupe a noué un partenariat avec Ducasse Conseil pour la conception et la création de l’offre restauration du Palmeraie Country Club. Un partenariat global qui porte sur la création de la carte, le recrutement, la formation des équipes, la revue des scripts de service, arts de la table.