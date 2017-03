Palmeraie Développement se réorganise

Le Groupe Palmeraie Développement annonce une nouvelle organisation de son activité immobilière avec la création d’un pôle immobilier dédié et la promotion de Amine Guennoun au poste de Directeur Général du pôle immobilier.

Le nouveau pôle immobilier, sera ainsi chargé du pilotage, du contrôle et du suivi de la performance de l’ensemble des marques immobilières du groupe Palmeraie Développement incluant Espaces Saada, Palm Immobilier et Palmeraie Luxury Living, de garantir l’autonomie opérationnelle des différentes entités.

Aussi, il aura pour mission de définir et implémenter la stratégie de développement et d’apporter le support nécessaire au bon fonctionnement des différentes entités, en ce, incluant la mise en place de synergies et le renforcement de l’orientation client au sein des diverses entités.