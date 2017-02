“Rallye éco-responsable” par Wafasalaf

Wafasalaf en partenariat avec Casa Transport a organisé le samedi 11 février à Casablanca un “Rallye éco-responsable” avec la participation d’étudiants de grandes écoles et universités de Casablanca. A travers cette initiative, Wafasalaf confirme son engagement d’entreprise socialement responsable en poursuivant ses actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux.

En effet, cette 1ere édition du “Rallye éco-responsable” a rassemblé une dizaine d’équipes autour de défis et énigmes le long d’un parcours connectant sites historiques et mythiques de la ville de Casablanca. Des épreuves ludiques traitant des problématiques environnementales et de la mobilité urbaine durable en particulier.