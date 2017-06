RAM – 3 vols hebdomadaires supplémentaires Casablanca-Dakhla

Depuis le 30 mai 2017, Royal Air Maroc porte son offre au départ de Casablanca à destination de Dakhla à 8 vols par semaine, en proposant un vol hebdomadaire supplémentaire. Cette liaison, effectuée en Boeing 737-800 offrant 160 sièges dont 12 en business, vient étoffer les fréquences de Royal Air Maroc vers la perle du sud, s’ajoutant à la desserte quotidienne reliant déjà les deux villes.

Par ailleurs, et à compter de septembre prochain, la Compagnie Nationale renforcera encore plus son offre sur cette destination à travers l’ouverture de deux fréquences hebdomadaires supplémentaires. Ainsi, Royal Air Maroc desservira Dakhla depuis Casablanca à raison de 10 vols hebdomadaires, proposant 3 200 sièges par semaine dont 240 en Business. En outre, ces vols sont proposés à un tarif fixe et abordable au prix de 1000 DH TTC (aller simple) en classe économique et 2000 DH en classe Business.

Cette augmentation de l’offre de la compagnie s’inscrit dans le cadre de la convention signée entre Royal Air Maroc et la région de Dakhla-Oued Eddahab, dans l’optique de contribuer à l’essor économique et touristique de la région.

Royal Air Maroc est signataire des conventions avec plusieurs régions du Royaume, dans la perspective de renforcer l’attractivité des régions et de favoriser leur désenclavement et leur développement touristique. Une flotte d’avion dédiée permet de relier quotidiennement les divers aéroports régionaux. Le renforcement de ces partenariats à travers la programmation de vols à prix fixes et accessibles, contribue au quotidien au développement du transport aérien domestique.

Ainsi, la compagnie nationale a ouvert de nouvelles lignes depuis Casablanca vers de nombreuses villes du Royaume, telles que Tan Tan, Guelmim, Errachidia, Zagora, Tétouan ou Al Hoceima… Elle a également renforcé les fréquences sur d’autres lignes existantes comme Laayoune, Ouarzazate, Oujda et Dakhla.

Pour rappel, le réseau domestique de la Compagnie Nationale compte désormais 19 routes aériennes. Le nombre des passagers transportés sur les vols intérieurs est passé à près de 1 millions en 2016, en hausse de 25% par rapport à 2014.

Horaire des vols Royal Air Maroc sur Dakhla (hors Ramadan)

Au départ de Casablanca :

– Quotidiennement : Départ à 21h30 – Arrivée à 23H50

– Mardi-Jeudi-Samedi : Départ à 7h55 – Arrivée à 10H15

Au départ de Dakhla :

– Quotidiennement : Départ à 8h00 – Arrivée à 10H10

– Mardi-Jeudi-Samedi : Départ à 11h05 – Arrivée à 13H15