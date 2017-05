Ramadan, au gout de « l’abondance » cette année

Le ministère de l’Intérieur a indiqué lundi que la situation d’approvisionnement des marchés des différentes régions du Royaume se caractérise cette année par une “abondance” de l’offre des produits à forte consommation durant le mois sacré de Ramadan.



“Les prix des produits de base demeureront stables pour la majorité des produits, avec une baisse des prix de certains produits par rapport à la même période de l’année dernière, notamment les oignons et les œufs et le poulet“, a souligné le ministère dans un communiqué, publié à l’issue d’une réunion présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, Noureddine Boutayeb et consacrée à l’évaluation de la situation de l’approvisionnement du marché national et du suivi du niveau des prix des produits de base, notamment à forte demande lors du mois de Ramadan.

A cette occasion, M. Boutayab a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de veille et d’intensifier les efforts déployés par les différents services chargés du suivi de l’approvisionnement et du contrôle durant toute l’année, d’organiser et d’encadrer les transactions commerciales et de contrôler la qualité des produits mis sur le marché. Il a également appelé à coordonner les efforts et à adopter des approches proactives et participatives aux niveaux central et local, afin d’assurer plus d’efficacité à l’intervention des pouvoirs publics dans ce domaine. Il a également souligné la nécessité d’accorder une importance particulière à la sécurité et à la qualité des produits destinés à la consommation et de renforcer les opérations de contrôle par les autorités et les commissions spécialisées au niveau des lieux de préparation, de stockage et de vente des produits alimentaires, tout en garantissant une couverture de tous les quartiers, les marchés, les unités de production et les stocks de ces produits pour éviter tout risque.

Il a été, également, décidé la mise en place de cellules de permanence au siège des différentes préfectures et provinces au cours de ce mois béni, et des numéros de téléphone pour recevoir et examiner les éventuelles plaintes des citoyens relatives aux prix et à la qualité des produits.