Régions du sud – Microsoft Maroc et la Fondation Phosboucraa appuient l’inclusion Numérique

Microsoft Maroc et la Fondation Phosboucraa ont signé, mercredi 25 octobre 2017 à Casablanca, une convention visant à faire bénéficier les communautés des régions du sud du Maroc du Programme « Inclusion numérique ». Objectifs : dynamiser l’employabilité des jeunes à travers les métiers du digital, accompagner les startups et porteurs d’idées de projets et renforcer les capacités digitales des organisations à but non lucratif.

La convention s’articule autour de cinq axes majeurs : l’amélioration de l’attractivité digitale des provinces du Sud ; la mise en place de centres de formation et de certification Microsoft ; le renforcement des capacités digitales des organisations à but non lucratif ; l’initiation des élèves à la programmation informatique et la création d’un centre accélérateur de Startups au profit des porteurs d’idées de projet.

Commentant la signature de cette convention, Leila Serhan, a déclaré : « Nous sommes très heureux de la concrétisation de ce nouveau partenariat avec la Fondation Phosboucraa qui va donner aux communautés des régions du sud du Maroc la possibilité de réaliser leur potentiel. Ce programme qui vise à encourager l’appropriation de compétences numériques et la création d’opportunités pour les chercheurs d’emploi et les porteurs d’idées de projet, est aussi parfaitement en ligne avec les actions philanthropiques de Microsoft au Maroc ».

Ces orientations stratégiques concordent parfaitement avec les missions de la Fondation Phosboucraa. Créée en 2014, pour porter l’engagement social et sociétal du Groupe OCP et notamment de sa filiale Phosboucraa, la Fondation, basée à Laayoune, met en œuvre diverses actions de développement humain au profit des populations locales du Sud du pays, dont notamment l’inclusion numérique.

« Notre Fondation est convaincue que l’inclusion numérique est un levier important dans l’intégration socio-économique et l’amélioration de l’attractivité digitale des régions du Sud. Il était tout à fait normal pour nous de s’appuyer sur le partenaire le plus compétent pour mieux réaliser nos objectifs », déclare Hajbouha Zoubeir, Vice-Président délégué de la Fondation Phosboucraa.

De son côté, Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de Microsoft Maroc a indiqué: « L’engagement de Microsoft dans la promotion de l’intégration socio-économique par l’inclusion numérique s’inscrit dans une vision de développement à long terme. Depuis plus d’une décennie, nous mettons en effet tout notre savoir-faire dans le domaine des TIC à la disposition du système éducatif marocain, des organisations à but non lucratif et des jeunes entrepreneurs ».

Il est à noter que ce partenariat n’est pas le premier de son genre entre les deux parties. Microsoft Maroc et la Fondation Phosboucraa avaient initié, le projet Microsoft IT Academy pour la formation et la certification des jeunes résidants dans les provinces du sud. A l’issue de ce projet, initié en avril 2015, 5000 jeunes ont été formés aux métiers des NTIC et aux outils de productivités.

Un partenariat, quatre programmes

Le partenariat signé entre Microsoft Maroc et la Fondation Phosboucraa a été développé autour d’une feuille de route portant sur quatre programmes distincts : Parcours IT Skills, Accélérateur Start Up, IT pour les ONG et Coding pour les jeunes. Détails.

1- Parcours IT Skills

Ce programme a pour but de permettre aux jeunes des régions de Laayoune et de Dakhla de développer leurs compétences en technologies Microsoft, et d’améliorer leur employabilité et leurs productivités vu que la maîtrise des technologies est devenue une compétence exigée pour de nombreux emplois. Les Certifications Microsoft, mondialement reconnues, représentent un atout de valeur qui permettra aux adhérents de valider leurs connaissances et de se distinguer au marché du travail.

Composé de deux axes, le parcours IT Skills est construit autour d’un axe de formation et de préparation aux certifications et un autre portant sur les examens pour les certifications.

Ce programme a pour but de former 1000 bénéficiaires sur 5 logiciels Microsoft et 250 bénéficiaires en Compétences Avancées (MCP) pour certifier au total 1250 bénéficiaires.

2- Accélérateur Strat Up

Le programme Accélérateur Start UP a pour but de vulgariser l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes et d’encourager les idées de projet autour de la technologie tout en renforçant les capacités digitales des futurs entrepreneurs.

Ce programme se compose de deux axes. Le premier porte sur le renforcement des capacités digitales & entrepreneuriales à travers la formation aux techniques de création des entreprises, la vulgarisation du statut autoentrepreneur et la formation sur Microsoft Azure & BizSpark. Le 2ème axe concerne l’accompagnement pré & post création de start up et se traduit par l’organisation de Hackathon, l’accompagnement des porteurs d’idées de projet, la recherche d’opportunités, le réseautage, l’appui à la recherche des investisseurs et le Mentoring.

Ce programme a pour objectif d’accompagner une trentaine de Start up de la région de Laayoune à travers les différentes phases précitées.

3- IT pour les ONG

Ce programme a pour but de permettre aux associations bénéficiaires des programmes d’accompagnement pour exploiter les outils informatiques dans la gestion opérationnelle des projets afin de réaliser une meilleure efficacité.

Régions visées : Laayoune- Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab

4- Coding pour les jeunes

Ce programme pour objectif d’initier les jeunes des trois régions du sud à la programmation informatique dans les écoles publiques.