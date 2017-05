Résultats – Une croissance à deux chiffres pour OCP

La stratégie de développement. du Groupe OCP continue à porter ses fruits, à l’heure où les marchés des matières premières sont des plus malmenés. Au titre du 1er trimestre de cette année, le chiffre d’affaires et l’EBITDA d’OCP ont bondi respectivement de 15% et de 10%. Le CA du Groupe passe de 10. 377 MDH, au premier trimestre 2016 à 11 401 MDH. Cette croissance du CA est tirée, selon le management du Groupe, par l’augmentation des volumes de fertilisants et de roche qui a compensé la baisse des prix sur toutes les gammes de produits. De même que l’augmentation de 25% des volumes de roche est principalement expliquée par les exportations vers l’Amérique Latine. Les volumes des fertilisants ont augmenté de 46% grâce à des exportations plus importantes vers le Brésil et vers l’Afrique.

Quant à la marge brute, elle a atteint 7 479 MDH en hausse de 7% par rapport au 1er trimestre 2016 où elle été de 6 969 MDH. La même évolution positive a été enregistrée au niveau de l’EBITDA qui est passée à 3 341 MDH par rapport à 2 893 MDH, enregistré au même trimestre de l’exercice précédent.

Concernant les perspectives, l’année 2017 marquera une étape décisive dans la stratégie de l’Office. « En effet, la première phase de notre plan de développement industriel initié en 2008 se termine cette année. En renforçant nos capacités de production et d’exportation tout en continuant de réduire les coûts de production, nous prévoyons de renforcer notre position sur tous les segments et de consolider ainsi notre position de leader du secteur », souligne le PDG du Groupe OCP, Mostafa Terrab.