Royal Air Maroc et Etihad Airways renforcent leur partenariat

Royal Air Maroc et Etihad Airways ont signé, lundi 29 mai au siège de la compagnie nationale à Casablanca, un Mémorandum d’entente pour le développement de leurs activités Cargo. Ce De la sorte, la convergence d’intention entre les deux parties pour la promotion de leur coopération commerciale a été officialisée.

Royal Air Maroc Cargo est leader du transport de fret aérien au Maroc et offre un service de transport de marchandises sur tout le réseau Royal Air Maroc, à savoir une centaine de destinations, mais aussi sur des vols cargo qui desservent quotidiennement l’Europe et certaines villes africaines au départ du hub de Casablanca. Surtout que les réseaux de ces deux compagnies sont complémentaires et permettent le développement de synergies commerciales. Dans ce contexte, RAM Cargo transporte quotidiennement du fret en provenance d’Abu Dhabi et à destination des Amériques via Casablanca.