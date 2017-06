Royal Air Maroc : précisions sur les vols de continuation via Doha

En raison de l’annulation de l’ensemble des vols reliant Doha (Qatar) aux Emirats Arabes Unis, à l’Arabie Saoudite, au Yémen, aux Maldives, à Bahreïn et à l’Egypte, Royal Air Maroc annonce dans un communiqué qu’elle ne peut plus assurer les vols à destination de ces pays, avec un transit à l’aéroport de Doha.

« Nous précisons que seuls sont concernés, les vols vers et en provenance de ces six pays avec escale à Doha, la ligne aérienne entre Casablanca et Doha étant quant à elle opérationnelle », ajoute le communiqué.

Autre précision apportée, les vols directs de la compagnie nationale marocaine reliant le Royaume du Maroc à l’Egypte et à l’Arabie Saoudite opéreront normalement.

Royal Air Maroc invite donc les clients qui sont programmés sur les prochains vols vers ou en provenance de ces destinations, à prendre contact avec les services de la compagnie sur ces numéros de téléphone, pour se renseigner sur les dispositions mises en place à ce sujet : Maroc : 089000 0800 – Numéro international : +212522489797

La compagnie nationale n’a pas omis de présenter ses excuses aux clients concernés pour les désagréments causés par cette situation indépendante de sa volonté.