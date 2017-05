SABRE Awards Africa – Crédit du Maroc primé grâce à #Maymkench

En marge de la tenue, du 10 au 12 mai 2017 à Casablanca de la 29e conférence annuelle internationale de l’African Public Relations Association (APRA), la campagne #maymkench du Crédit du Maroc a été distinguée par le trophée du premier prix SABRE Awards Africa.

Réalisée par l’agence de relations publiques PRMEDIA, la campagne #maymkench a été primée dans la catégorie « Financial communications » des Sabre Awards Africa pour son haut niveau de créativité et par son impact avec plus de 4 millions d’internautes atteints.

Les grands prix SABRE awards (Superior Achievement in Branding and Reputation) sont reconnus comme étant parmi les plus prestigieux sur le plan international. Ils sont organisés par le groupe américain Holmes et donnent lieu au Holmes Report qui fait autorité dans le monde des relations publiques.