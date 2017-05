SABRE Awards Africa – Double distinction pour Ford

A l’occasion de la 29e Conférence annuelle internationale de l’African Public Relations Association (APRA), Ford a reçu deux trophées, dans le cadre du SABRE Awards Africa, l’équivalent des Oscars dans le secteur des relations publiques. Ford a été primé dans les catégories « Brand-Building » et « Marketing to Consumer New Product » pour son programme Ford « Innovate Mobility Challenge ». Une initiative visant la promotion de l’utilisation des nouvelles technologies pour relever les défis de la mobilité et traiter les questions des transports dans leur contexte local.

Lancé au Maroc en 2016, le Ford « Innovate Mobility Challenge » a convié les développeurs d’applications du Royaume à relever les défis de la mobilité dans le cadre de l’initiative « Code4TaxiCabs ». Doté d’un prix d’une valeur de 30 000 dollars USD, le challenge avait pour objectif de développer des solutions innovantes et créatives au partage des trajets en taxi pour faire de ce dernier un moyen plus rapide, plus sûr, plus économique et surtout plus efficace en termes de temps, à la fois pour les conducteurs et leurs passagers.

Le Ford « Innovate Mobility Challenge » s’inscrit dans la philosophie du plan « Ford Smart Mobility », un projet d’envergure qui consiste à mener des expériences de mobilité dans le monde entier pour tester de nouvelles idées et technologies et répondre ainsi aux futurs défis de mobilité.