Samsung rouvre son brand shop au Morocco Mall

Samsung Electronics Maghreb a annoncé la réouverture aujourd’hui de son brand shop emblématique situé au Morocco Mall. Une cérémonie officielle a été organisée pour l’occasion le mardi 17 janvier en présence de M. Luis Park, président de Samsung Electronics Maghreb, et de M. CR Lee, président de Samsung Electronics pour la région MENA.

Sur une surface de 165 mètres carrés, le brand shop entièrement rénové instaure une nouvelle dimension de la relation client : celle de la proximité. Dans un environnement moderne, le visiteur peut désormais découvrir toutes les solutions conçues par Samsung dans les domaines du Mobile et de l’Electronique grand public ainsi que de l’Électroménager, pour lequel le magasin propose dans une zone entièrement dédiée aux produits de la marque à la pointe de la technologie. Les clients peuvent notamment y découvrir les dernières innovations Samsung, comme les réfrigérateurs multi-portes RF28 et side by side RF57, les lave-linge Add Wash, les lave-vaisselle et les micro-ondes de dernière génération.

Signe de l’engagement continu de Samsung en faveur de l’innovation, le brand shop met en place des “experiences zones”, au sein desquelles les clients et férus de technologies peuvent tester les produits Samsung et les expérimenter avant de faire leur choix. La marque surprend également en proposant, dans une gaming zone, des fauteuils 4D immersifs qui offrent aux utilisateurs l’opportunité de vivre des expériences incroyables grâce aux appareils Samsung Gear VR. Un mur d’écrans Samsung LFD 55 pouces avec affichage dynamique complète l’offre exceptionnelle du brand shop.

Ces produits à la pointe de la technologie sont accessibles au public, qui peut profiter des démonstrations réalisées par des consultants spécialisés. Samsung va même encore plus loin : afin d’être au plus près des Marocains, le brand shop comprend une smart zone, où les visiteurs peuvent mettre à jour leur téléphone en quelques secondes.

Pour célébrer la réouverture de son brand shop, Samsung a organisé une tombola géante avec deux cadeaux exceptionnels à la clé : le premier prix est un Samsung S7 Edge Black Pearl et le second prix un téléviseur 49” Full HD TV. Les heureux lauréats ont été désignés à l’occasion d’un tirage au sort qui s’est tenu le samedi 28 janvier.

Pour rappel, Samsung compte au Maroc quinze boutiques à travers lesquelles la marque concrétise son engagement continu en faveur d’un service de proximité et de qualité qui répond aux besoins et attentes de ses clients dans le Royaume.