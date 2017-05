SAP Skills for Africa, 63 étudiants certifiés SAP

Après une formation intensive d’une durée de 9 semaines qui s’est tenue entre l’Université Polytechnique Mohammed VI à Ben Guérir et le Centre de Compétences de Rhamna, et qui est soutenue par la Fondation OCP au Maroc, le point d’orgue de la promotion 2017 de l’étape francophone de l’initiative « SAP Skills for Africa » a été la cérémonie de remise des diplômes à l’UM6P. La promotion de cette année a, non seulement été caractérisée par une participation majoritairement feminine (60%) mais aussi par des participants en provenance de Côte d’Ivoire et d’Algérie.