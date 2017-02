Siemens présente Digital Enterprise et MindSphere

« Business to Society : Au Maroc. Pour le Maroc. »

Ce fut aussi l’occasion pour Siemens de mettre en avant l’impact de ses 60 années de présence au Maroc et sa participation active au développement et à la croissance du pays en publiant, pour la première fois, le rapport « Business to Society. Au Maroc. Pour le Maroc », qui illustre, par des chiffres et des faits, son apport à l’employabilité, à la formation, à la santé, à l’innovation technologique, au développement durable et à l’accompagnement du pays en général.

Les technologies de digitalisation et d’ingénierie de Siemens au service du Maroc

Siemens, qui a développé des solutions de dernière génération en électrification et en automatisation, propose aux entreprises et aux industries de les accompagner dans leur transformation digitale, en couvrant toutes les étapes de la chaîne de valeur, y compris les services basés sur les données collectées.

Grâce à son expertise en transformation digitale et à une expérience de plus de

20 ans dans ce domaine, Siemens est en mesure d’offrir à ses clients un large éventail de solutions logicielles, de services et de plates-formes digitales. « La digitalisation n’est pas une menace, mais une immense opportunité pour faire avancer votre entreprise » avait souligné Dirk De Bilde, CEO Siemens Maroc lors de cette rencontre. Le groupe est également à l’avant-plan dans la génération, l’analyse et la protection des données. Les services digitaux de Siemens, décrits comme des « systèmes d’information intelligents », combinent les algorithmes les plus avancés, l’analyse de données et la technologie d’apprentissage automatique.

Digital Enterprise : une suite destinée aux industries