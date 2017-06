SITeau pour une Afrique solidaire contre les changements climatiques

La 5e Édition du salon international des technologies de l’eau ouvrira ses portes le 29 juin, et se poursuivra jusqu’au 1er juillet à Casablanca. Cet évènement, organisé sous le patronage de la coalition marocaine pour l’eau (COALMA), aura comme fil rouge « Eau et changement climatique, pour une Afrique solidaire ».

Cette manifestation aura pour objectif de faire la promotion du concept de l’économie verte par l’eau ainsi que de l’économie circulaire et de se faire le porte-voix des recherches dans ce domaine. Dans un contexte de réchauffement climatique et de sécheresses qui provoque des famines en Afrique, la réunion se veut d’apporter une contribution dans la réflexion autour de la gestion de l’eau.

Cette 5e édition s’organise autour d’une conférence internationale à laquelle participeront de multiples acteurs scientifiques et institutionnels qui se donneront l’objectif de proposer des solutions innovantes en la matière et des pistes pour leur mise en œuvre.