Solaire : Le premier Laboratoire International Franco-Marocain lancé

Sous la présidence du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres, l’Université internationale de Rabat et l’Université Mohammed V de Rabat ont signé le mardi 24 janvier 2016 avec leurs homologues Français et Américains à savoir Georgia Institute of Technology et Georgia Tech Lorraine une convention de création du premier laboratoire international associé (LIA) CNRS/France-CNRST/Maroc dans le domaine de l’énergie solaire.

Ce LIA ATLAS « Associated Trans-Mediterranean Laboratories for Applications in Solar energy » est le fruit de plusieurs années d’échanges et de discussion entre les différents partenaires et avec le CNRS et le CNRST. Il vient honorer l’engagement à ce sujet pris lors de la visite d’Etat de son Excellence, M. Francois Hollande, Président de la République Française, au Maroc les 3 et 4 avril 2013.

Ce LIA vient également couronner de succès la feuille de route de la coopération Maroco-Française en matière d’Enseignement Supérieur et de recherche élaborée lors de la rencontre de haut niveau entre M. Lahcen Daoudi, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres du Royaume du Maroc et de Mme Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République Française à Rabat le 13 décembre 2012. Le comité de pilotage avait notamment recommandé la mise en place de LIA et d’UMI (unité mixte internationale) comme moyen pour renforcer davantage les collaborations entre les structures de recherche.