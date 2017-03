Sothema et Biocad s’engagent pour des anticancéreux moins chers

« Cette prestigieuse distinction montre l’excellence, la passion et l’engagement de tous les collaborateurs de notre partenaire qui contribuent au rayonnement de son image à l’échelle internationale. Elle récompense également la qualité des biosimilaires anticancéreux que nous œuvrons conjointement à mettre sur le marché pour améliorer la santé et la qualité de vie de nos concitoyens atteints de maladies lourdes. » C’est en ces termes que Madame Lamia Tazi, Directrice Générale de Sothema a tenu à féliciter la Société de Biotechnologie Russe, Biocad, qui s’est vu décerner récemment le prix du Gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de la qualité («Russian Federation Government Quality Award »).

Pour le PDG de Biocad, Monsieur Dmitry Morozov, « Recevoir le prix «Russian Federation Government Quality Award » est un honneur dont nous sommes extrêmement fiers. Dans sa quête d’excellence dans tout ce que Biocad entreprend, ce prix est le reflet du travail que nous continuons à faire pour fournir des produits et technologies innovants de haute qualité et introduire des processus de gestion performants. C’est donc une reconnaissance qui renforce l’impact que nous avons dans l’industrie biotechnologique, ainsi que le rôle important que nous jouons en créant des solutions complètes, sûres et disponibles dans les sciences de la vie, qui aident nos partenaires dont Sothema, à faire progresser les soins de santé dans leur pays et les rendre plus accessibles aux malades. »

Dans ce contexte, et pour Sothema qui a signé la convention avec Biocad, lors de la visite Royale en Russie en mars 2016, la fabrication et la mise sur le marché marocain de biosimilaires anticancéreux émanent de son engagement permanent en faveur de l’équité face à l’accès aux soins et sa contribution à une meilleure maîtrise des dépenses de santé au Maroc. « Avec plus de 40.000 nouveaux cas par an au Maroc, les maladies cancéreuses constituent un fardeau médico-sanitaire et social qui s’alourdit davantage en raison du coût onéreux de la prise en charge. De là, la disponibilité de ce type de traitements vise à garantir aux patients d’accéder à des traitements anticancéreux de dernière génération à des prix accessibles. D’où l’extrême urgence d’accélérer toutes les procédures nécessaires pour la concrétisation de ce partenariat fédérateur. », avance à ce propos Madame Lamia Tazi, Directrice Générale de Sothema.

À noter que dans l’état actuel de cet accord, Sothema qui a alloué un investissement de 250 millions de dirhams à ce projet, a déjà enclenché auprès du Ministère de la Santé, les procédures d’autorisation de conformité des premiers traitements biosimilaires anticancéreux dans le pays. Il s’agit là de la première démarche vers la concrétisation du partenariat conclu entre ce laboratoire marocain et le groupe russe. Prochaine étape attendue, l’approbation du département de tutelle sur la conformité aux standards exigibles des biosimilaires anticancéreux concernés, à savoir Rituximab, Bevacizumab et dans un deuxième temps Trastuzumab, indiqués dans le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Reconnu comme étant la distinction la plus significative de la Russie, le «Russian Federation Government Quality Award » est attribué suite à une décision du Gouvernement Russe. Il est décerné après évaluation de l’ensemble des services fournis (management, qualité des produits, innovation, investissement à long terme, santé financière et compétitivité mondiale…).