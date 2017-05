Succès de la 14e édition du SICCAM – La nouvelle culture de l’Expérience Client

Le Salon International des Centres de Contacts et d’Appels au Maroc auquel ont pris part 180 professionnels, représentant plus de 80 centres d’appels offshore, nearshore et local vient de clôturer une 14e édition ambitieuse centrée sur l’Expérience Client.

Les quatre objectifs essentiels de cette édition ont été notamment la sensibilisation des entreprises à l’importance de l’Expérience Client, qui est à l’origine des succès des meilleures entreprises, lorsqu’elle est managée avec professionnalisme ; inspirer des pratiques des centres de contacts qui ont migré vers l’approche client multicanal, et qui sont les vrais alliés des entreprises dans l’excellence de la relation clients ; promotion des meilleurs outils, solutions, et acteurs qui aident les entreprises à mettre le Client au centre de leur quotidien ainsi que faire reconnaître les compétences et les métiers autour du Parcours et de l’Expérience Client.

Avec 30 exposants et partenaires de 9 pays représentant toute la chaîne de valeur du secteur des centres d’appels, le rendez-vous euro-méditerranéen, et africain des centres de contacts apparaît comme l’unique lieu où sont proposées les meilleures offres pour la création et le développement d’un centre d’appels et aux meilleurs tarifs.

L’équipe du Salon accompagne également les entreprises qui souhaitent bénéficier des meilleurs conseils tout au long de l’année.

Lors de ces rencontres, 4 trophées du SICCAM 2017 ont été attribués à :