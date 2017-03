Swissport sévit dans les aéroports du Maroc  

Les voyageurs aériens sont très sensibles à la qualité de service dans les aéroports et cela se comprend. D’une part, les voyages sont stressants et d’autre part, les services en question sont chèrement payés. Au Maroc, la société Swissport gère les services aux clients dans les aéroports. On aurait pu s’attendre à des services qui respectent les voyageurs, et c’est le contraire qui se passe.

Aujourd’hui même, à l’aéroport Mohamed V, des voyageurs auraient connu des moments difficiles. Ils parlent de négligence et de mépris des agents de cette société. Ils sentent qu’ils sont livrés à eux-mêmes, personne ne leur explique quoi que ce soit et quand on daigne leur parler c’est sans ménagement.

Il n’y a pas si longtemps à l’aéroport de Rabat un MRE se rendant à Londres avec son fils a été pris à partie par un des agents de Swissport qui l’avait retenu pour une question de bagage. Cet agent avait juré que le voyageur ne prendrait pas l’avion et ce qui s’est passé puisque le MRE a raté son vol. Il a du rentrer à Casablanca où il a passé la nuit pour prendre un autre vol de… Marrakech.​