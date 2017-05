Symphos – 800 participants et 150 exposants attendus à la 4e édition

Du 8 au 10 mai, le groupe OCP organise à Benguerir, la quatrième édition du Symposium International sur l’Innovation et la Technologie dans la l’industrie des phosphates (Symphos). Cette édition se tient sous le signe de l’innovation pour une agriculture durable, table sur 800 participants et 150 exposants. Au menu, un large éventail de thématiques scientifiques et technologiques exposant les dernières avancées et innovations liés au secteur des phosphates. Des experts de renom sont attendus pour partager les résultats de leurs recherches et leur savoir-faire dans le domaine. Cette édition promet non seulement de s’ouvrir davantage sur les défis de transformation de l’agriculture africaine, l’agriculture du futur, la biotechnologie et les engrais de l’avenir, mais aussi d’être un espace de réflexion autour de thématiques de développement durable notamment la gestion de l’eau & de l’énergie, les enjeux liés à l’industrie et au développement des procédés innovants et l’agriculture durable.

Plus d’informations : http://www.symphos.com/