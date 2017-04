Un forum pour booster le payement mobile au Maroc 

Les Marocains utilisent aujourd’hui différents modes de paiement dont le e-payement (payement en ligne), mais pas encore le mobile payement. Certaines offres ont été déjà mises sur le marché, sans succès. Pourtant, dans de nombreux pays, y compris africains, utiliser le téléphone mobile comme moyen de payement est entré dans les mœurs. « Ce marché représente un potentiel de 400 milliards de dirhams », à en croire Cio Mag et l’APEBI. Ces deux parties utilisent cet argument frappant dans leur communiqué d’annonce du M-Pay Forum, qu’ils organisent conjointement le 9 mai 2017 à l’hôtel Sheraton à Casablanca.

« A travers la co-organisation de ce forum, nous espérons susciter des opportunités nouvelles en apportant un éclairage d’experts sur plusieurs thématiques comme les usages du m-Paiement au Maroc ou encore les questions de l’interopérabilité et de la confiance », souligne Saloua Karkri-Belkeziz, présidente de l’APEBI, citée dans le communiqué. Mohamadou Diallo, fondateur de Cio Mag, magazine spécialisé en IT, ajoute : « le Forum ambitionne de se positionner comme un creuset de réflexion fertile pour permettre au Maroc de jouer un rôle leader en Afrique. »

M-Pay Forum constitue la 3e étape du Digital African Tour 2017, fondé par Mohamadou Diallo. Plus de 250 participants y sont attendus pour un échange d’idées et d’expériences qui devra faire sauter les verrous empêchant le Mpayement de suivre l’évolution des technologies de l’information que connaît le pays.

Les organisateurs précisent que le Forum sera aussi une occasion unique de partager et étudier avec des spécialistes du mobile paiement, les meilleures pratiques observées lors d’initiatives internationales comme au Kenya, au Sénégal ou encore en France.