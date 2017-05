Une nouvelle solution « Business Wi-Fi » clé en main signée Orange

La solution Business Wi-Fi est une solution « clé en main » gérée en mode Cloud qui permet de proposer un accès Wi-Fi sécurisé et performant dans les locaux de l’entreprise sans investissements lourds. En effet, les experts Orange se chargent du déploiement de la solution libérant ainsi les entreprises des contraintes techniques afin de se concentrer sur l’essentiel de leur activité.

Orange Maroc est la 1ère filiale du groupe à lancer une offre Business Wi-Fi dans la région MEA. C’est aussi le 1er opérateur marocain à le faire !

La solution Business Wifi vient compléter le portefeuille des offres internet orange sous forme de 3 packs pour s’adapter aux besoins de chaque entreprise.

Ainsi, toute entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d’activité et le nombre de ses sites, peut profiter de l’offre Business Wi-Fi et de ses avantages : L’amélioration de la productivité des collaborateurs qui peuvent se connecter à internet en toute mobilité et sécurité les locaux de l’entreprise et la fidélisation de ses clients en les faisant bénéficier d’une expérience de connexion Wifi de qualité.

La solution fonctionne avec du matériel fiable et performant Ruckus, leader mondial des équipements Wi-Fi et principal fournisseur des opérateurs télécoms dans le monde.

Avec cette offre packagée et managée, Orange accompagne ses clients de l’installation au service après-vente pour des bénéfices métiers immédiats : une connectivité performante, une interface pour un reporting personnalisé, ou encore la constitution d’une base de connaissance.

Les détails : www.entreprise.orange.ma