Vigeo-Eiris délivre l’attestation ISO 26 000 avec le niveau de performance le plus élevé à Maroc Telecom

Evalué selon le référentiel de la norme internationale de Responsabilité Sociétale ISO 26 000, Maroc Telecom reçoit l’Attestation de maturité RSE « Vigeo-Eiris 26 000 », en niveau « Avancé », le plus élevé de l’échelle de notation de l’agence internationale Vigeo-Eiris, leader du rating social.

Au terme de la mission réalisée au premier trimestre 2017, Maroc Telecom a obtenu l’Attestation Vigeo- Eiris 26 000 avec un positionnement de niveau «Avancé », soit le plus élevé sur l’échelle à quatre niveau de classification des performances des entreprises sous revue de l’agence. Cette distinction confirme les résultats probants régulièrement relevés par les diagnostics externes portant sur les démarches environnementales et sur les politiques RH et qualité de l’entreprise.

Après avoir formalisé depuis plusieurs années sa stratégie de responsabilité sociale et démultiplié ses actions sociétales, faisant ainsi de la contribution au développement durable un élément central de sa politique de croissance et de sa culture d’entreprise, Maroc Telecom a souhaité franchir une nouvelle phase en mesurant le degré de maturité de sa politique de responsabilité sociétale par un tiers-expert indépendant reconnu à l’échelle internationale, Vigeo-Eiris, leader européen de la notation extra- financière. Le diagnostic s’est appuyé sur le référentiel de l’agence Vigeo-Eiris applicable aux entreprises du secteur des télécommunications cotées en bourse et sur les lignes directrices de la RSE définies par la norme ISO 26 000.

Vigeo-Eiris propose et réalise une évaluation globale qui s’appuie sur les 7 questions centrales de la responsabilité sociétale telle que définie par la norme ISO 26 000 : la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent.

Cette distinction vient s’ajouter à de nombreuses autres récompenses pour avoir mis en place une politique résolue en matière de développement durable et en reconnaissance de son engagement social, sociétal et environnemental (le Statut définitif d'”Entreprise sans tabac” de la Fondation Lalla Salma, le trophée Top Performer RSE de Vigeo-Eiris quatre fois consécutives, le Grand Prix Panafricain du meilleur promoteur du secteur des télécoms en Afrique, etc.).