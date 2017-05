Wafa Assurance Groupe consacré par le Label CGEM

Dans la continuité de la démarche RSE de Wafa Assurance, le groupe vient d’être primé par le Label CGEM. Cette distinction de haut niveau reconnait l’engagement des entreprises en matière de RSE et son intégration dans leur stratégie managériale et leurs opérations quotidiennes. Pour rappel, le Label CGEM est un outil mis à la disposition des entreprises qui souhaitent mesurer leur engagement RSE, progresser et faire connaitre le progrès à leurs salariés, leurs partenaires et la communauté.