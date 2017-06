Younes El Mechrafi réélu membre du comité exécutif de GLMS

Le directeur général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), Younes El Mechrafi a été réélu ce jeudi 8 juin à Cracovie, membre du comité exécutif et secrétaire de GLMS (Global Lottery Monitoring System) lors de l’assemblée générale de l’association.

Système mondial de surveillance des fraudes dans les paris sportifs, l’association GLMS a pour mission de préserver l’intégrité du sport contre les menaces liées aux matchs truqués et manipulations de toutes compétitions sportives dans le monde.

Pour rappel, GLMS a été créée en 2015 à l’initiative de la World Lottery Association (WLA) et de l’Association des loteries européennes (EL), date à laquelle Younes El Mechrafi avait été élu membre du comité exécutif fondateur.

Il s’agit d’une nouvelle reconnaissance internationale pour la MDJS qui voit ainsi son implication constante dans la protection de l’intégrité du sport et dans la promotion du jeu responsable reconnue.