Sahara marocain : Les Etats-Unis réitèrent leur position

Les Etats-Unis ont réitéré, vendredi 29 avril 2017 au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu’ils “continuent de considérer le plan d’autonomie marocain (au Sahara) comme étant sérieux, crédible et réaliste”, a déclaré l’ambassadeur Michele J. Sison, Représentante permanente adjointe des Etats-Unis à l’ONU.

“Nous continuons de considérer le plan d’autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste, et représente une approche potentielle pour satisfaire les aspirations de la population du Sahara à gérer ses propres affaires dans la paix et la dignité”, a souligné la diplomate américaine dans une allocution suite à l’adoption, à l’unanimité des membres du Conseil, de la résolution 2351 prorogeant d’un an le mandat de la Minurso jusqu’au 30 avril 2018.

Elle a saisi cette occasion pour exprimer le plein soutien des Etats-Unis au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en vue de la relance des négociations sur la base d’une nouvelle dynamique et d’un nouvel esprit.

Rappelons que la résolution 2351 a consacré, encore une fois, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara, en qualifiant de “sérieux” et de “crédibles” les efforts déployés par le Maroc pour aller de l’avant dans le processus visant un règlement de la question.