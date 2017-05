Vidéo – 6ème congrès du RNI : Aziz Akhannouch présente sa feuille de route

Placés sous le signe d’un nouveau départ : “C’est ici que tout commence”, les travaux du 6e Congrès national du Rassemblement National des Indépendants (RNI) se sont ouverts, vendredi 19 mai après midi à El Jadida, avec la participation de près de 3.000 congressistes représentant les différentes régions du Royaume.La séance d’ouverture de ce Congrès de trois jours a été marquée par la présence, notamment, du chef de gouvernement, Saadeddine El Othmani, du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et de plusieurs ministres, en plus de délégations de partis politiques marocains et étrangers et de personnalités du monde de l’art, de la culture et du sport.