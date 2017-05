6ème congrès du RNI – Les rapports des commissions présentés aux congressistes

Après l’ouverture vendredi 19 mai 2017 à El Jadida du 6ème congrès national du RNI, les quatre commissions juridique, politique, financière et celle du programme ont tenu leurs travaux dès la clôture de la séance inaugurale.

Les quatre commissions ont achevé leur travaux tard dans la nuit du 19 au 20 mai. Ils soumettent leur rapport à l’approbation des congressistes aujourd’hui 20 mai.

Une forte participation des congressistes aux travaux des commissions a été enregistrés avec plus de 800 participants à la commission juridique, plus de 200 à la commissions politique, 118 pour le programme du parti et plus d’une centaine ont pris part aux travaux de la commission financière.