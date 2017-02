Accord agricole : L’UE tient à son partenariat avec le Maroc

L’Union européenne (UE) prendra les mesures appropriées pour sécuriser l’accord agricole et préserver le partenariat avec le Maroc, lit-on dans une déclaration conjointe de la Haute Représentante et Vice-Présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini et du ministre délégué aux Affaires étrangères, Nasser Bourita publiée suite à la rencontre qu’ils ont eue ce mardi 7 février 2017 à Bruxelles.

Cette rencontre a été « consacrée à l´évolution des relations entre le Royaume du Maroc et l´Union européenne », précise la déclaration conjointe, ajoutant que le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a participé à une partie de la rencontre.

La réunion, poursuit la même source, fait suite à la Déclaration conjointe du 21 décembre de la Haute Représentante et de Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, suite à la décision de la Cour de Justice européenne sur l’Accord Agricole entre l’UE et le Maroc.

La déclaration conjointe souligne que «le Maroc est un partenaire clé de l’Union européenne et l’Union européenne est un partenaire clé pour le Maroc», affirmant que «les deux parties demeurent attachées à ce partenariat et engagées à le défendre».

« Le partenariat entre l’Union européenne et le Maroc est le fruit d’une construction patiente de près d’un demi-siècle, un partenariat modèle, riche et multidimensionnel », fait remarquer la déclaration conjointe, relevant que les deux parties « sont déterminées à le préserver et à le développer, dans ses différentes dimensions ».

Les deux parties, indique la déclaration, « ont reconnu l’importance de maintenir des relations commerciales stables » et « ont convenu que les équipes techniques se réuniraient bientôt pour élaborer en détail la voie à suivre ».

La déclaration conjointe souligne que « les discussions entre l’Union européenne et le Maroc se poursuivront dans un climat de sérénité et de confiance mutuelle, pour s’entendre sur les arrangements nécessaires à la poursuite et au développement des relations entre les deux parties, notamment dans le domaine agricole ».

Dans l’attente de la conclusion de ces discussions, précise le texte, « des mesures appropriées seraient prises si nécessaire pour sécuriser la mise en œuvre de l’Accord de libre échange des produits agricoles transformés et produits de la pêche entre l’Union européenne et le Maroc en vigueur et préserver les acquis du partenariat dans ce domaine ».

Rappelant l’importance stratégique de leurs relations, les deux parties ont exprimé « leur volonté de reprendre le travail et d’élargir la coopération dans tous les domaines d’intérêt commun », selon la déclaration conjointe.

La déclaration indique, par ailleurs, que la Haute Représentante a saisi cette occasion pour « saluer et féliciter personnellement le Maroc pour son retour au sein de l’Union africaine ».

Les deux parties, ajoute la déclaration, « se sont mises d’accord pour travailler de concert afin de renforcer les synergies mutuelles de leur partenariat sur des questions régionales et panafricaines ».