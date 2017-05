Al Hoceima : Non à la « siba » !

Ce qu’il se passe actuellement à Al Hoceima nous interpelle tous. Le « laisser-faire » au nom du respect du droit à la libre expression a montré ses limites, maintenant que la population rifaine est divisée et que des camps opposés en viennent au jet de pierres. L’Etat doit prendre ses responsabilités avant qu’il n’y ait mort d’homme, parce que l’immobilisme peut mener à une tuerie entre pro et anti-Zefzafi. Ces derniers sont aussi nombreux dans le Rif que les autres, mais les Facebookiens et les Facebookiennes feignent de ne pas les voir, en vérité parce que le bon sens n’attire pas beaucoup de « Like » sur ce réseau dit social.

Pour mettre fin à l’anarchie, les forces de l’ordre doivent intervenir avec fermeté mais sans abus, comme cela se fait dans les plus grandes démocraties du monde. Il s’agit maintenant de sauver des vies et de préserver l’autorité même de l’Etat. Entendre Zefzafi clamer aujourd’hui du haut d’une mosquée « Ass’alo Allah Achchahada » (J’implore Dieu de mourir en martyr) montre clairement le fond de sa pensée. Derrière le prétendu révolutionnaire se cache un vrai extrémiste qui, comme tous les extrémistes, joue la carte de la provocation jusqu’au bout. Comme eux, son discours est haineux, clivant et insultant pour toutes les institutions du pays ainsi que pour tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. C’est ce genre de discours, qui prend de l’ampleur en l’absence de riposte appropriée, qui a fait Daech. C’est un crime contre le Maroc et les Marocains que de laisser certains « Daechistes » nationaux tenter de reproduire ce modèle sans réagir.