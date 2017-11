Attentat à Manhattan : Le Huffington Post appelle à mettre à profit la stratégie multidimensionnelle du Maroc de lutte anti-terroriste

L’influent journal américain, le Huffington Post, a appelé, mardi, un peu plus d’une semaine après l’attaque terroriste perpétrée à New York, à mettre à profit la stratégie multidimensionnelle du Maroc dans les efforts de lutte contre le terrorisme et le radicalisme religieux, en proposant la mise en place aux Etats-Unis d’une nouvelle structure, dirigée par un haut responsable à la Maison Blanche, qui aura pour mission d’oeuvrer avec les pays alliés de Washington dans le but de prémunir les générations montantes contre ce fléau.

« Le Maroc a les moyens de contribuer efficacement à ces efforts grâce notamment à son approche multidimensionnelle qui s’appuie sur une identité plurielle: arabe, islamique, hébraïque, africaine, andalouse et méditerranéenne », souligne le Huffington Post, dans une analyse signée Ahmed Charai, éditeur et membre du conseil d’administration de plusieurs think-tanks américains.

La publication rappelle, dans ce contexte, que la Constitution, proposée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et plébiscitée par le peuple marocain en 2011, consolide l’engagement du Maroc en faveur des valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue entre les différentes cultures, spiritualités et civilisations du monde.

Dans le cadre de ces efforts, le Maroc avait initié, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, un vaste programme de réforme du champ religieux qui s’est traduit notamment par l’inauguration de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, un projet pilote qui consacre le rayonnement religieux du Royaume et son attachement aux préceptes fondamentaux de l’Islam.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 230 millions de dirhams, cet établissement, destiné à accueillir des Imams marocains et d’autres originaires de pays arabes, africains et européens, est l’expression du rôle suprême de la Commanderie des croyants, garante de la pratique religieuse de l’Islam authentique, par essence tolérant et ouvert, basé sur le dogme Achaârite, le rite malékite et le soufisme sunnite.

Le journal souligne que la France avait, par la voix la plus autorisée, loué le rôle “essentiel” joué par le Maroc pour l’enseignement des valeurs d’ouverture et de tolérance.

Tout en rappelant l’origine ouzbèke de l’auteur de l’attaque terroriste de Manhattan, l’analyse suggère que les pays de l’Asie centrale peuvent également bénéficier de la stratégie marocaine de lutte anti-terroriste et de formation des imams.

“La guerre des idées sera gagnée en ralliant les esprits un par un”, conclut le Huffington Post.